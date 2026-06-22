Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN PAOLINO, VESCOVO DI NOLA. Dietro all’adesione al Vangelo di San Paolino, patrizio romano, ci sono Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, due “giganti” della fede..A Nola costruisce un Santuario e opere per i più poveri. Eletto vescovo della città campana muore nel 431, un anno dopo l’amico Agostino. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 22 GIUGNO 1996

“Ci faceva cose molto brutte“. Il professore indagato per atti di libidine su cinque allieve si difende. Villa Santo Stefano. Mentre procede l’inchiesta giudiziaria, le alunne della scuola media ribadiscono le accuse. Intanto il Provveditore agli studi attende il rapporto di un ispettore che ha segnalato un clima di tensione.

Aria di golpe il Sindaco ora teme che salti tutto. Crescono gli oppositori nel Polo. La poltrona del sindaco di Frosinone Paolo Fanelli torna a traballare.

Rubata la reliquia della croce. Furto sacrilego a Santa Maria ma i ladri non trovano le preziose corone. Roccasecca. Violata di notte la sagrestia che custodiva i tesori, spariti calici e brandelli di vestiti di santi. I malviventi hanno agito indisturbati. Nelle ultime settimane, nella zona, erano state saccheggiate numerose case.

Vertice contro la chiusura del tribunale. Cassino. Oggi avvocati e sindaci della circondario a consulto. Intanto il deputato Lucio Testa ne chiede invece il potenziamento.

Per tutta l’estate isola pedonale nel centro storico. Sora. Deciso ieri dal Comune. I commercianti però, protestano per i disagi creati dai lavori su Corso Volsci.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDì 22 GIUGNO 2026

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