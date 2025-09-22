Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 22 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Maurizio e Compagni, soldati e martiri. Anno 287 circa. Prima di assaltare dei Galli ribelli, l’imperatore Massimiano ordina un sacrificio agli dei. Maurizio, capo della Legione Tebea, un’unità composta di cristiani, si rifiuta e gli altri con lui: “Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio”, scrivono. Massimiano ne decreta la morte. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 22 SETTEMBRE 1995

Si incatena per avere una strada. Una donna di Frosinone, esasperata dall’immobilismo degli amministratori, ieri si è legata al cancello del municipio. Per anni il Comune non si muove, dopo la protesta manda le ruspe. La donna, abitante in una lottizzazione di via Tiburtina, ha chiesto a asfalto e pubblica illuminazione.

Sosta selvaggia, il disco orario non elimina il caos. Polemica sui parcheggi di Piazza 6 dicembre a Frosinone.

Legionella, nove ricoverati ad Alatri. Si allarga il contagio, i carabinieri sequestrano le cartelle cliniche. Dalla Usl intanto arriva il primo comunicato ufficiale: i dottori La Fauci e Mirabella confermano l’esattezza della prima diagnosi.

Avvocati, il fronte si spacca. A Cassino scade l’ultimatum del presidente del tribunale che ha annunciato di voler riprendere le udienze. Dopo otto mesi di sciopero, un gruppo autorevole si dissocia. Tra i legali che hanno interrotto la protesta c’è anche un consigliere dell’ordine: “Contro i mali della giustizia è più utile un comitato“.

Stangata sui terreni non agricoli. Il partito popolare ora accusa il Comune di Ceccano. Polemica sul consorzio. L’ufficio reclami voluto dal sindaco finora ha esaminato 700 ricorsi.

Ex Crdm verso il rilancio. Ad Isola del Liri entro ottobre la cessione definitiva della cartiera in crisi.



