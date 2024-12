Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 23 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni da Kęty, sacerdote. Nato a Kęty, in Polonia, nel 1390, è sacerdote e docente di filosofia all’Università di Cracovia. E’ scelto come precettore dei prìncipi polacchi e con la sua paga sfama i poveri che cerca per strada. E’ da tutti stimato per la sua carità. Muore durante la Messa della vigilia di Natale del 1473. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDI’ 23 DICEMBRE 1994

Federlazio silura l’interporto. Il presidente propone di chiedere lo scioglimento della società. Colpo a sorpresa durante la tradizionale conferenza stampa sulla situazione economica ciociara. Dopo gli ultimi scontri in consiglio provinciale e la conferma al vertice del presidente Strani, giudicato ormai impossibile andare avanti.

“Così mi toccava mentre ero a letto vicino a mamma“. Diciottenne accusa elettricista. L’imputato, accusato di atti di libidine, era il convivente della madre della sua accusatrice. I fatti, due anni fa, alla periferia di Ferentino.

Arriva la Meteo agricoltura. 13 centraline elettroniche per programmare la semina. Programma d’avanguardia del consorzio Valle del Liri che servirà 3000 contadini in 10 comuni. Oltre ai dati atmosferici sarà possibile pure immagazzinare informazioni per prevenire danni alle culture. I tecnici: si potranno così razionalizzare anche operazioni fondamentali come i trattamenti antiparassitari.

Non resteranno senza assistenza e 15 disabili. Ferentino. La chiusura dell’US R. Nel capoluogo verrà creata un apposita struttura che provvederà alle cure anche dei portatori di handicap locali. Funzionerà a tempo pieno.

Super treno, scambi di favori preelettorali. Due parlamentari di Alleanza Nazionale chiedono un’indagine a tre ministri. Modesto Della Rosa e Oreste Tofani segnalano che Iricav avrebbe promesso posti di lavoro ad alcuni sindaci per aprire i cantieri.

Fa freddo, giustizia in tilt. Processi rinviati per due singolari motivi. A Cassino niente udienza per la mancanza di combustibile nel capoluogo invece per l’assenza di un interprete esperto nell’albanese.

Lucciola uccisa, non fu o omicidio. Il Gip de L’Aquila ha appurato che la donna di Villa Santa Lucia morì per un investimento involontario. Il procuratore però non è convinto.

Salvò l’ospedale di Alatri, quella suora sarà beata. Il Papa: “La scelta alla luce di molte prove di fede e dei suoi miracoli accertati”. Suor Maria Raffaella Cimatti per cinquant’anni lavorò nel nosocomio e convinse i tedeschi a togliere le mine. Di lei tra l’altro si ricorda quando evitò la morte di un ragazzo di Fumone in fin di vita per meningite.

