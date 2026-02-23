Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 febbraio 2026

Ad Anagni importante convegno sul referendum. In campo il fronte progressista che per l’occasione ha ritrovato l’unità, sindacati, Anpi, magistrati e giuristi. Tutti schierati contro una delle leggi-simbolo del governo Meloni. “Costituzione e democrazia a rischio, la giustizia ha bisogno di mezzi per farla funzionare meglio”. Sono stati alcuni dei concetti emersi durante l’incontro