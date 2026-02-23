[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Giuseppina Vannini, vergine. Fondatrice delle Figlie di San Camillo, la Beata Giuseppina Vannini riuscirà tardi a realizzare la sua vocazione, ma lo farà in modo straordinario: in soli 19 anni, infatti, la famiglia femminile dedita alla cura dei malati si consoliderà nel mondo. È stata beatificata da Giovanni Paolo II nel 1994. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO 1996
Debiti, nessuno svela il mistero. Il neo assessore Silenzi denuncia il marasma negli uffici comunali. Malgrado le indagini disposte dal sindaco non si sa quanti miliardi vi siano da pagare, fioccano i decreti ingiuntivi. Parcelle ai progettisti, lavori pubblici, espropri, fornitori: non si trovano documenti e fatture nei posti dove avrebbero dovuto essere custoditi.
Il Polo in guerra medita vendetta sul piano urbano. CCD, CDU e parte di Forza Italia contro Fanelli.
Indagini sul sindaco Morini. A Guarcino la Procura ha aperto un’inchiesta sui fondi della Pro Loco. Secondo un esposto sarebbero state commessi i irregolarità nella gestione dei proventi di Campocatino.
Delitto Avino, il legale era seguito. I risultati ufficiali dell’autopsia: ucciso con un colpo dietro l’orecchio. Ad oltre tre mesi dalla feroce esecuzione del noto penalista, gli investigatori cercano un’auto misteriosa.
Ferito in guerra, risarcito dallo Stato con 3.000 lire. A Pontecorvo odissea di un invalido. Martedì il ricorso di Giovanni Spiridigliozzi sarà discusso presso la Corte dei Conti.
Amministrare? Meglio sciare. Ad Alatri slitta il consiglio, il presidente e Iannarilli sono in settimana bianca. Torna in discussione dopo gli anni grigi del dissesto finanziario il bilancio. Spese per 21 miliardi.
Inquinamento del fiume Sacco, denunciato un allevatore. A Ceccano le analisi confermano i sospetti dei vigili.
