Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 giugno 2025

L’area di 187 ettari, acquisita dal Comune di Anagni nel 2009, suscita molto interesse. Spunta la proposta di realizzare una pista per motocross e velocità che si aggiunge a quelle di un centro polisportivo e sanitario, di un impianto per il fotovoltaico e di un complesso per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Lunedì se ne discuterà in Consiglio comunale. Mentre LiberaAnagni in una conferenza rilancerà l’ipotesi di realizzare in quel sito un nuovo ospedale. Intanto tensione alta in maggioranza tra caso-staffetta in giunta ef appalto dello scuolabus