[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

San Turibio de Mogrovejo, vescovo di Lima. Noto come l’Apostolo del Perù, lo spagnolo Turibio è un insigne giurista che nel 1580, da laico, viene nominato vescovo di Lima. Per 25 anni, da vero pastore, si occupa dell’evangelizzazione gli Indios e della moralizzazione del clero. Santo dal 1726, è patrono dei vescovi latinoamericani. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 23 MARZO 1996

Appalto USL, blitz alla Regione. Sequestrate dalla Digos le relazioni sulla maxi gara da 186 miliardi. Entra nel vivo l’inchiesta della procura sulla realizzazione e ristrutturazione di tre ospedali in Ciociaria. Finora sono stati indagati per abuso quattro componenti della commissione che esaminò le offerte.

Sospeso lo sciopero degli avvocati. In aula il 10 aprile. Giustizia paralizzata da un anno.

Revisioni false, in cinque a giudizio. Sono accusati di aver usato timbri fasulli per auto e camion. L’inchiesta scattò grazie alla polstrada che fermò 29 automobilisti in possesso di documenti contraffatti.

Tesoro distrutto da una strada. Cavatori di marmo in rivolta a Coreno Ausonia: “Per noi danni da 100 miliardi“. La via lunga 3 chilometri è quasi ultimata ma la protesta non accenna a placarsi. Ieri sopralluogo dei tecnici regionali per controllare la regolarità dell’opera e per verificare se il progetto è stato rispettato dalla ditta esecutrice.

Inizia lo scontro per sei posti in Parlamento. La campagna elettorale entra nel vivo.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDI’ 23 MARZO 2026