Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 23 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN CLEMENTE I, PAPA E MARTIRE. Noto come Clemente Romano è il quarto Papa, dall’88 al 97. Viene ricordato come “Padre apostolico” per la sua lettera ai Corinti volta a ristabilire la pace e considerata uno dei più antichi documenti sull’esercizio del primato del Papa. Secondo la tradizione è morto da martire. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 23 NOVEMBRE 1996

Neonata cade in ospedale è grave. Giallo a Sora dove una bimba ha riportato una frattura alla testa. L’ipotesi più attendibile è che la piccola abbia subito un trauma mentre era affidata alle cure del nido. Trasferita all’ospedale romano del Bambin Gesù la bimba è stata sottoposta all’esame della TAC che ha confermato la gravissima lesione.

Roberto Turriziani confermato presidente della Federlazio. Resterà in carica per altri tre anni.

Impiegata aggredita da Nick Martello. La donna, uscita dal suo ufficio a Roma, stava per tornare a Cassino. Paura alla stazione Termini.

Agguato al figlio del re dei palloncini: rinviato a giudizio. Casalvieri. Il tentato sequestro di persona.

Ciociari beffati dalla dea bendata. Primi nel Lazio a fare scommesse, da due anni non incassano vincite record. In un anno hanno speso 169 miliardi di lire: il gioco preferito rimane quello del Lotto seguito dal Totocalcio. Secondo i dati dei Monopoli di Stato nel frusinate cresce la febbre per i concorsi: bene le lotterie istantanee.

“La stampa fa disinformazione“. Provincia. Duro giudizio del presidente dei giornalisti locali.

Olio, poco ed a caro prezzo. Quasi dimezzata la produzione, nel Lazio resta buona la qualità. Fiacca la stagione 1996: raccolto magro resa scarsa. Almeno 11.000 o 12.000 lire al litro per l’extravergine.

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LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 23 NOVEMBRE 2026

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