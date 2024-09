Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di lunedì 23 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pio da Pietrelcina, Sacerdote.Pietrelcina, 25 maggio 1887. E’ tra queste coordinate spazio-temporali che inizia la storia di uno dei Santi più amati: padre Pio, al secolo Francesco Forgione. La sua vita, ispirata dall’esempio di San Francesco, ha un riferimento costante: la Croce, la passione di Cristo. Leggi qui.

I TITOLI DI VENERDI’ 23 SETTEMBRE 1994

Stupro su una bambina minorata. il presunto violentatore è stato arrestato dai carabinieri. Vallecorsa, un paese sotto shock. Alcuni testimoni accusano un operaio Fiat di 52 anni e gestore di un negozio di tabacchi e alimentari, di essersi appartato con una dodicenne. il fatto sarebbe avvenuto una decina di giorni fa in un garage a pochi passi dall’esercizio commerciale che l’uomo manda avanti insieme alla moglie e alla figlia.

Spese pazze al Cotral: la Provincia blocca il pagamento di 20 miliardi di debiti. Irregolarità nei consuntivi. I revisori dell’amministrazione hanno rilevato parecchie incongruenze nella gestione del consorzio del trasporto pubblico.

Affossata l’unità coronarica. La Regione fa dietrofront su richiesta del primario Scarlini. Cassino. Snobbata una petizione firmata da 50.000 cittadini per il soccorso agli infartuati. Voltafaccia del medico che prima si dichiara d’accordo e poi chiede all’assessore Fernando D’Amata di bocciare il progetto.

Il Comune ridurrà la tassa sui rifiuti: per gli anziani ulteriori agevolazioni. Anagni. Aumentate le entrate. L’assessore Michelangeli: per usufruire degli sconti però bisognerà presentare una domanda entro questo mese.

Cartiere in ripresa ma poche le assunzioni. Segnali di ottimismo dal sindacato per i nuovi investimenti delle imprese. Spiridigliozzi della Uil: “Al momento la mobilità viene in parte compensata con i contratti di formazione- lavoro, ma non basta. Ora cercheremo di trasformarli in posti di lavoro definitivi“.

