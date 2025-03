Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 24 marzo 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 24 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Óscar Arnulfo Romero. Pastore, vescovo e martire, Sant’Oscar Arnulfo Romero è il simbolo della difesa dei perseguitati, l’uomo buono che ha denunciato e condiviso il dolore di un popolo crocifisso dalla povertà e dall’ingiustizia. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 24 MARZO 1995

Stop alle risse, ecco i generali. Scelti dai due poli i candidati a sindaco e presidente della Provincia. Il centrodestra e il centrosinistra lavorano ora alla selezione dei nomi per la compilazione delle liste. Gianfranco Schietroma e Paolo Fanelli si scontreranno per la guida del Comune di Frosinone. Loreto Gentile e Pasquale Annunziata si sfideranno invece per la massima carica a Piazza Gramsci.

Strage di Firenze, l’esplosivo nascosto dentro auto usate. A Cassino imprenditore indagato. Si precisano i sospetti sul giovane titolare di un’azienda di trasporto il cui camion avrebbe portato le vetture con a bordo il micidiale carico.

La gente in fuga da Cassino. Crisi economica e scarsa vivibilità, 2000 in meno in tre anni. Amministratori, sindacati e associazioni lanciano l’allarme per gli effetti dello spopolamento. Meno iscritti all’università, meno lavoratori nelle fabbriche. Ma mentre cala la popolazione, aumenta il numero delle abitazioni e dei negozi.

Casa di cura lager, il sindaco chiede ispezione della Usl. Dopo il rapporto dei NAS se l’accertamento confermerà l’allarme lanciato dei carabinieri, il Comune di Alatri potrebbe chiudere il ricovero per anziani e malati di mente.

Il Vescovo in Consiglio comunale. Ad Alatri l’alto prelato parlerà in Comune su politica e valori.

