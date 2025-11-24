Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 24 novembre 2025

*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 24 novembre 2025
*
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’andrea Dũng Lạc, sacerdote e compagni, Martiri. Affidato a un catechista dalla famiglia poverissima, Tran cresce come cristiano e viene battezzato col nome di Andrea. Ordinato sacerdote ottiene molte conversioni, ma il Vietnam di allora è ostile ai cristiani: imprigionato tre volte, rifiuta di apostatare e subisce il martirio nel 1839. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI I TITOLI DI GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2024
Valle del Sacco, il danno va risarcito. La Corte di Giustizia Europea sul caso della Caffaro-Snia: i costi per l’inquinamento devono essere pagati anche dopo le scissioni societarie. Per il sito di Colleferro 86 milioni di euro.
Crollo delle nascite:il record in Ciociaria. Nel confronto tra gli ultimi due decenni, venuti alla luce 10mila bimbi in meno.
Manca la linea internet, “braccialetto” fuori uso: riportato in carcere. Controllo ai domiciliari impossibile perché la rete non funziona. Era stato sorpreso con 30 chilogrammi di droga nella sua abitazione.
Cercano lo scomparso ma spuntano le bombe. La scoperta durante la battuta di ricerche del 77enne Franco Vettese a Montecassino. Il vertice in Prefettura sul giallo. Il sindaco Salera: «Nessuna certezza».
Aree Interne, un tavolo per superare le criticità. San Donato Valcomino. L’iniziativa del sindaco Pittiglio per promuovere le nuove strategie. Proposte contro lo spopolamento e la mancanza di infrastrutture.
Frosinon e, non ci sono più alibi. Doppia seduta di allenamento a Castel di Sangro nel ritiro dopo l’esonero di Vivarini: aggregati due della Primavera. Il nuovo mister Greco vuole una riposta dalla squadra, domenica il banco di prova contro la capolista Pisa.