Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 24 novembre 2025

La componente che fa capo al consigliere regionale di FdI, finito agli arresti domiciliari, si è ritrovata in un’affollata assemblea. I promotori dell’incontro hanno ribadito la necessità di compattarsi e non cedere alle sirene degli avversari. Pasquale Cardillo Cupo non ha risparmiato stilettate: “Meno male che pioveva, altrimenti toccava mettersi a cavalluccio”. La presenza di Di Vasta ha smentito un suo passaggio a Forza Italia