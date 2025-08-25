Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 25 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe Calasanzio, sacerdote, fondatore degli Scolopi. Di origini spagnole, Giuseppe Calasanzio arriva a Roma ospite dei Colonna e qui si accorge dello stato di abbandono e ignoranza in cui versano i ragazzi poveri. A loro dedicherà la vita fondando la prima scuola gratuita d’Europa affidata a un nuovo Ordine: gli Scolopi. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 24 AGOSTO 2024

“I veri mostri siete voi“. Ad Anagni il dramma della malata di mente rinchiusa in cella: i familiari da indagati ad accusatori. La sorella di Marina denuncia Comune e USL: ci hanno abbandonato. La replica dell’assessore: “Non ci siamo mossi perché viveva con i parenti“. Lunedì si deciderà la sistemazione dell’anziana che ora è ospite delle suore cistercensi. La sua Odissea cominciata dopo la guerra.

Prostituta con un bambino in grembo. A Broccostella una giovane albanese denuncia e fa arrestare dalla polizia i suoi presunti sfruttatori. Anna sarebbe stata costretta a battere il marciapiede fino al quinto mese di gravidanza. In manette due coniugi.

Bomba davanti al bar: è racket. Giuseppe Messore, il cui figlio morì durante la partita Juventus Liverpool, ha rinvenuto l’ordigno all’apertura del locale. Paura a Pontecorvo, un altro commerciante denuncia tentativo di estorsione. Sul posto sono giunti elicottero o gli artificieri. I carabinieri non hanno dubbi: “E’ stato un vero e proprio avvertimento”.

Gimkana di un folle sull’autostrada. Automobilista colto da raptus distrugge nove auto e ferisce cinque persone. Il giovane è stato denunciato per lesioni e ricoverato presso l’ospedale psichiatrico.

Stop alle file in comune: Alatri si muove per prima. Ufficio rapporti con il pubblico: questa la nuova sigla che va ad aggiungersi alle miriadi di acronimi che contraddistinguono uffici e servizi pubblici e privati nel nostro paese.

