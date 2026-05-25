Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 25 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Gregorio VII, Papa. Ildebrando di Soana, eletto Papa nel 1073 col nome di Gregorio VII, vive un’epoca dura per la Chiesa. Le tensioni con l’imperatore Enrico IV per le nomine episcopali sfociano nella scomunica del monarca, che si reca a Canossa per chiedere perdono. Paolo V lo proclama Santo nel 1606. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 25 MAGGIO 1996

Iannarilli a Ottaviani: “Cerchi solo il potere, meglio che stai zitto”. Forza Italia, scontro per la leadership. Marziale appoggia il coordinatore e dice a Fanelli di fare solo il sindaco.

Superstrada pronta entro l’anno. La Provincia promette: presto gli ultimi 20 km della Cassino – Sora. Dopo vent’anni di ritardi e interruzioni sta per concludersi l’odissea della dorsale Appenninica. L’assessore Martelluzzi: “L”impresa sta lavorando alle ultime due gallerie tra Vicalvi e Broccostella”. Per l’estate prima apertura di un tratto di 6 km.

Cerca la droga, trova la morte. Con un amico andava a comprare eroina ma l’auto è uscita di strada. Ceccano. La vittima aveva 22 anni, illeso il suo amico che guidava la Citroen Ax. Il giorno prima avevano dato l’ultimo addio a un loro amico stroncato da un’overdose.

Piano da 400 miliardi, i privati al Comune: “Paghiamo tutto noi”. Il ministro dice sì ma non ha i soldi.

La primula rossa torna in libertà. La polizia boliviana ha rilasciato il superlatitante. Gaetano Campioni. Una caccia che dura da 11 anni.

Avvocati contro chiusura del tribunale. Unanime condanna del progetto del ministero di Grazia e Giustizia.

Vertice in Provincia sui controlli delle caldaie. Vista la confusione che regna in Ciociaria, stampato un opuscolo di spiegazioni. Le Associazioni di categoria vogliono la revoca della tassa di ventimila lire e lo slittamento dei termini a fine anno.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 25 MAGGIO 2026

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