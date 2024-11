Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 25 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, coniugi. Hanno vissuto il matrimonio come cammino verso Dio facendosi Santi: Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi sono la prima coppia di sposi beatificata per volontà di Papa Wojtyła. La loro memoria liturgica ricorre nel giorno del loro anniversario di nozze, celebrate nel 1905. (Leggi).

I ITITOLI DI VENERDI’ 25 NOVEMBRE 1994

Liceo occupato, studenti indagati. Pugno di ferro della Digos, scattano le denunce per 14 ragazzi. La protesta attraverso le scuole di tutta Italia ma allo Scientifico arrivano i primi avvisi per invasione, danneggiamenti e violenza. Tensione tra i giovani ma la presidenza dell’istituto si affretta solidarizzare con loro: “È un’iniziativa della polizia, noi non centriamo”.

Tangenti, veterinari condannati. Due anni a Massimo * e Armando *. I due escono dal maxi processo patteggiando la pena. Erano accusati di avere chiesto mazzette ai giovani laureati che cercavano lavoro

Guarcino. Il piano regolatore manda il Sindaco in ospedale. Una arrabbiatura ha fatto finire in ospedale il sindaco di Guarcino. Colpa del piano regolatore che sta fermo alla regione da 15 anni senza che sia stato approvato.

“No all’odio e alla violenza e alla vendetta“. Il parroco, per la commozione, sospende l’omelia ai funerali. L’omicidio di Giordano Ferri. Ieri la polizia ha perquisito l’abitazione di Felice Paris, l’assassino. Centinaia di giovani hanno partecipato al rito funebre a Patrica. La madre del ragazzo si è inginocchiata davanti al feretro in lacrime.

Ferrovia veloce: beffati migliaia di operai ciociari. Appello della Cgil al prefetto. Chiesto un vertice con i sindaci dei comuni attraversati dall’opera. Il comitato Alta Velocità: “L’intero territorio provinciale è in pericolo”.

Giallo sulle mense scolastiche. A Cassino si ripetono strani furti ed azioni di sabotaggio. Dopo il rinvenimento di vermi tra i tortellini, lo stesso sindaco ammette: “Per me c’è lo zampino di qualcuno”. Intanto il servizio è bloccato.

