Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 26 agosto 2024

Beato Giovanni Paolo I Un pontificato brevissimo, quello di Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, durato solo 33 giorni, eppure capace di lasciare una traccia profonda attraverso il suo magistero e il grande affetto dei fedeli, che lo hanno definito il Papa del sorriso e Sorriso di Dio. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 26 AGOSTO 2022

De Angelis, polizze in famiglia. La procura valuta GLi affidamenti all’agenzia di Vladimiro da parte di enti pubblici. Sotto la lente quelli della AeA. La relazione su quelli Asl: “Nessuna incongruenza”.

Salvini a sostegno di Ottaviani: “saprà cosa fare”. Il leader della Lega a Frosinone e Cassino, le priorità per la campagna elettorale dalla flat tax alla legge Fornero.

Consorzio, nuove grane dai depuratori. L’impianto di Villa Santa Lucia fermo fino a metà settembre perché è intasato di fanghi: cartiera 300 dipendenti in cassa. L’amministratore giudiziario di AeA: “Per ripartire servono lavori per milioni di euro, faccio appello alla Regione“.

Si picchiano in centro, sfondata una vetrina. Due giovani se le danno di santa ragione ed a farne le spese è un bar di largo Arnara. I carabinieri, dopo aver identificato i protagonisti indagano sui motivi della lite.

Gabriel ucciso, permesso alla madre. Donatella Di Bona dopo tre anni otterrà il primo permesso temporaneo per uscire dal carcere per un lutto in famiglia. Condannata in via definitiva a 16 anni lo scorso mese di giugno ha rinunciato al ricorso in Cassazione.

Mercato, ultimi colpi. Nel mirino di Angelozzi il terzino Calafiori uno dei giovani più promettenti della Roma. Si cerca di chiudere anche per le uscite: trattativa per Ciano al Benevento in cambio di insigne.

