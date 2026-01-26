Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 26 gennaio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 26 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Paola, matrona romana. Santa Paola è una figura femminile esemplare tra i Santi dei primi secoli del cristianesimo, passata dal lusso e dalla dignità della sua nobile nascita alla sequela del Vangelo e alla carità verso i poveri, grazie all’influenza che ebbe su di lei il Santo dottore della Chiesa Girolamo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 26 GENNAIO 1996

Rifiuti, in 50 a giudizio. Truffe miliardarie ai danni di 18 comuni della Ciociaria. Mercoledì inizia il maxi processo e i responsabili delle ditte che gestivano il trasporto e lo smaltimento. Secondo l’accusa venivano contraffatti i documenti di viaggio per far risultare che l’immondizia andava alle discariche del sud.

Mega piano edilizio da 400 miliardi, si decide sui ricorsi. Domani nuova seduta alla Sel. Nuove critiche alla delibera del Comune. Carè: “Pericolo di speculazioni“.

Sindaco e consiglieri di Forza Italia, oggi incontro della verità. Uno spettro si aggirava ieri in Comune. Lo spettro di una clamorosa mozione di sfiducia del gruppo consiliare di Forza Italia al sindaco Paolo Fanelli anche egli di Forza Italia.

Allarme, dilaga il lavoro nero. Il presidente della provincia chiede di aumentare gli ispettori. Da un vertice con i direttori dell’Inps, dell’ispettorato ed i sindacati è emerso che i controlli sono insufficienti. Nel 1995 scoperte 1500 posizioni irregolari: il doppio dell’anno precedente. Solo con più verifiche si può combattere il fenomeno.

Don Mazzi chiederà dal pulpito di accettare Exodus. A Cervaro armistizio grazie al prefetto. Raggiunto un compromesso con il sindaco dopo la rivolta contro la comunità.

Il Comune di Roccasecca accusa la Provincia. Dal 1987 l’Amministrazione provinciale di Frosinone non versa il canone per la sede staccata dell’Istituto tecnico per ragionieri di Roccasecca.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 26 GENNAIO 2026

