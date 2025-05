Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 26 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 26 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eleuterio, papa. Originario dell’Epiro, Eleuterio è Papa dal 175 al 189. Tollerante con l’eresia del montanismo, combatte invece gnosticismo e marcionismo con un solenne decreto. Si deve a lui, inoltre, la celebrazione della Pasqua di domenica. È sepolto in Vaticano, accanto a San Pietro. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1995

Tutto fermo per 720.000 lire, il direttore dei lavori accusa l’ufficio tecnico comunale per l’incredibile inefficienza che costa milioni. Opere pubbliche a via Roma sospese per un canone non pagato. L’ingegnere capo Guglielmi: “Non So niente, non ci sono problemi“. Ma lo smentisce anche il neo assessore ai Lavori Pubblici de Padua.

Mega truffa e falso, in 11 rinviati a giudizio. Udienza preliminare il 28 giugno. Gli indagati rispondono anche di associazione per delinquere. Avrebbero raggirato ditte non pagando merce per centinaia di milioni.

Usl, altri avvisi di garanzia dopo l’interrogatorio del farmacista arrestato. Entrano nell’inchiesta medici, paramedici e ausiliari. Ieri sentiti come testi un primario, due capisala ed un magazziniere dell’Umberto I.

Gas nocivi in ospedale: tecnici intossicati. Sora, le esalazioni provocate dagli acidi impiegati nella sala TAC.

E’ morto Alberto Minnucci. Un cronista che amava la sua città. È morto stroncato da un male incurabile, dopo quattro giorni di coma, in un letto dell’ospedale San Benedetto Alberto Minnucci, da oltre trent’anni collaboratore da Alatri della nostra redazione di Frosinone.

Troppi furti? Pagate il pizzo. Tra Cassino e Pignataro gli abitanti terrorizzati fanno turni di guardia armati e di notte si spara. Decine di famiglie vivono blindate e qualcuno offre protezione. Polizia i Carabinieri vigilano ma il fenomeno è in crescita. Gli investigatori gettano acqua sul fuoco e dicono: “Tutto sotto controllo“.

Il Comune è in tilt. Da cinque anni senza fotocopiatrice. Alatri, servizio svolto all’esterno. Il sindaco Cittadini: “Abbiamo bandito tre gare d’appalto ma la commissione tecnica ha sempre bocciato tutte le offerte delle ditte“.

I 20 giudici onorari gettano la toga. Cassino. Si inasprisce la protesta degli avvocati in sciopero da 119 giorni. I vicepretori ed i viceprocuratori intendono così paralizzare l’attività della giustizia per sollecitare il ministero ad inviare più magistrati.

Quesito al ministero se commissariare la ATI. Fiuggi, dopo la crisi comunale. “Durante la gestione straordinaria, farò del mio meglio per dare un contributo positivo alla città di Fiuggi, fiore all’occhiello della Ciociaria, per favorire lo sviluppo turistico“. Con queste parole il commissario governativo Francesco Vetrano ha chiuso ieri l’incontro che ha avuto nella sede comunale con i giornalisti.

