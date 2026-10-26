Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 26 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 26 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 26 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN DEMETRIO, MARTIRE. Storicamente sono poche le notizie su Demetrio, diacono vissuto prima del V secolo e morto da martire a Srijem, in Pannonia. Probabilmente era cittadino di Tessalonica – attuale Salonicco – nella provincia greca della Macedonia, dove verrà arrestato per la sua attività di predicazione del Vangelo. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 26 OTTOBRE 1996

Via da casa la ragazza stuprata. La Polizia ha trasferito in un istituto privato la tredicenne di Torrice. Ieri il magistrato ha ricevuto un rapporto sui gravissimi fatti con la denuncia di una decina di giovani per violenza.

Duecento nuovi post in comune, l’assessore: “a giugno i concorsi“. Ma il Pds polemizza sui ritardi.

La perizia medica conferma: sparò per uccidere. Ceccano. Vincenzo Di Stefano colpì il fratello Marzio da meno di un metro.

Dodici comuni senz’acqua. Rubinetti a secco per un guasto all’impianto di posta Fibreno. I tecnici dell’ufficio acquedotti regionali hanno lavorato 12 ore per ristabilire la normalità. Il direttore: “È accaduto di notte, abbiamo inviato subito dei fax ai sindaci per avvertire la gente“.

Neve artificiale, il Tar non blocca l’autorizzazione per fare il laghetto. Filettino. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Legambiente sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel novembre scorso dalla regione per la costruzione di un lago artificiale a Campo Staffi.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 26 OTTOBRE 2026

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