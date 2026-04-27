Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 27 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 aprile 2026.
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 aprile 2026.
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IL SANTO DEL GIORNO
San Simeone, vescovo di Gerusalemme e martire. Secondo capo della comunità cristiana di Gerusalemme nel I secolo, San Simeone, della cui vita si sa pochissimo, sotto l’imperatore Ulpio Traiano subirà il martirio, come Gesù, attraverso la crocifissione. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 27 APRILE 2006
Banda della spaccata, un altro colpo. All’alba di ieri svaligiato un negozio di abbigliamento a Isola Liri. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina e preso solo capi firmati. Bottino di migliaia di euro.
Frosinone / Stadio, la Regione prende tempo, Zeppieri: «Sono amareggiato».
«A questo punto per vedere iniziare i lavori al nuovo stadio Casaleno occorrerà aspettare settembre o ottobre». Così l’assessore alle Grandi Opere di Frosinone, Danilo Giaccari, si è pronunciato al termine dell’attesa conferenza dei servizi svoltasi a Roma sul project financing del Matusa-Casaleno.
Sindaci, ultime trattative per evitare spaccature. A Sora e Anagni la Cdl è divisa sui primi cittadini uscenti, a Supino i Ds abbandonano Torriero.
Valle del Sacco, perimetrazione vicina. Il vice commissario Di Palma ha convocato i nove sindaci interessati.
«Più forti nei play off». Iaconi svela il lavoro per arrivare al top tra un mese. Calcio, C1/Il tecnico:«Infortuni e appagamento sono le cause del calo che abbiamo sofferto».
LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 27 APRILE 2026
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