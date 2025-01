Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 27 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice delle Orsoline. Vissuta nel XVI secolo, Sant’Angela Merici è passata alla storia per la sua visione emancipata della vita consacrata femminile. La Compagnia di Sant’Orsola (Le Orsoline), da lei fondata nel 1535 a Brescia, è infatti la prima Congregazione secolare femminile della Chiesa. Si ricorda il 27 gennaio. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 27 GENNAIO 1995

Raid di piromani alla stazione. Un furgone e due automobili a fuoco, un’altra danneggiata. Misteriosa catena di attentati, la polizia sta indagando nell’ambiente della tossicodipendenza. In meno di due ore i malviventi hanno agito prima in via Portogallo poi due volte in via Monteverdi. La gente del quartiere protesta: “Non si può più vivere ci hanno lasciati soli contro i vari vandali“.

“La Sanità peggiore in Ciociaria, colpa del manager“. Violento attacco di Cgil Cisl Uil. Il direttore generale Usl accusato anche di comportamento antisindacale. Torti: “Affermazioni non documentate. Sprechi eliminati“.

Paura all’asilo per la meningite. Pofi, una ventina di bambini in quarantena per precauzione. Il caso è esploso quando una neonato, fratello di un alunno, ha contratto la malattia. Usl e comune tranquillizzano i genitori e protestano.

Usura, tra omertà e terrore. Tre casi drammatici di un fenomeno gravissimo ed esteso. a Cassino due donne ed un commerciante distrutti dagli strozzini, ma sono solo la punta dell’iceberg. Il procuratore della Repubblica Orazio Savia che ha creato un Pool per combattere la piaga, lamenta la scarsa collaborazione delle vittime.

Il Comune non sa quello che possiede. Censimento al via a Cassino. L’assessore Montanelli denuncia: “Dobbiamo vendere alcuni beni per finanziare lavori urgenti ma nessuno ancora sa esattamente di cosa possiamo disporre”.

Isola del Liri, in Comune c’è un vuoto di 60 dipendenti. Presto i concorsi. È in dirittura d’arrivo la redazione della nuova pianta organica del Comune di Isola del Liri. Dopo anni di ritardi e rinvii e a seguito degli scioperi del personale dipendente che si sono susseguiti nei mesi scorsi, l’importante piano è pronto per l’approvazione.

