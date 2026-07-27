Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 27 luglio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Simeone Stilita il Vecchio. Chiamato “il Vecchio” per distinguerlo dall’omonimo che oltre un secolo dopo vivrà anch’egli su una colonna, Simeone, originario della Cilicia ma vissuto per lo più in Siria tra il IV e il V secolo, è un monaco esemplare nell’esercizio estremo delle virtù, morto circondato da fama di santità. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 27 LUGLIO 1996

La fabbrica ciociara dei bambini. A Sora 300 neonati sono venuti alla luce con la fecondazione in provetta. Boom delle coppie che si rivolgono al centro del dottor Francesco Polsinelli per avere un figlio. Costo: 3 milioni e mezzo. L’esperto dice: “Attenzione, i figli non sono semplici prodotti di laboratorio“.

Record allo scientifico, promossi tutti i candidati alla maturità. Spetta al liceo scientifico Severi lo scettro della migliore maturità nel capoluogo.

Torrice, banca rapinata. Il bottino è di 65 milioni. Entrano in banca con le facce coperte da calzamaglie nere, usano degli affilati taglierini per intimidire i presenti ed arraffano il bottino per poi far perdere le loro tracce.

La Banca d’Italia regala 31 miliardi. È la somma che la Ciociaria risparmierà grazie al minore costo del denaro. Gli effetti sull’economia locale della riduzione del tasso ufficiale di sconto decisa dal governatore Fazio. Secondo le prime stime i benefici nel solo capoluogo saranno di 5,74 miliardi. A Cassino invece di 3,2.

Tribunale in pericolo, gli avvocati al ministro: “Vogliamo chiarezza“. Assemblea dell’ordine a Cassino. L’ex sottosegretario Angelo Picano: “La prima battaglia ormai l’abbiamo perduta o occorre fare presto per avere garanzie”.

Gabry divenne ciociara. Questa sera la cerimonia al castello di Torre Cajetani. Le nozze Carlucci-Catelli.

I turisti tradiscono Fiuggi. Albergatori in allarme: presenze in netto calo rispetto al 1995. I primi dati di maggio e giugno e le stime di luglio, il mese chiave, preoccupano gli operatori economici. Il presidente Gianfranco barbone: “La colpa è della città che non ha saputo diversificare la sua offerta“. Le speranze nel piano di marketing.

Veleni al collocamento. Condannato impiegato per calunnia ad Anagni. Incastrato da una lettera anonima. Voleva vendicarsi con il suo dirigente per il mancato trasferimento dall’ufficio di Piglio.

Droga dall’Albania un arresto. Sequestrati a Isola del Liri dalla Polizia oltre 5 kg di marijuana, pari a 20.000 spinelli.

Con il suo taxi, accompagnava le prostitute al lavoro. Indagato per favoreggiamento un tassista del capoluogo che oggi sarà davanti al magistrato.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDI’ 27 LUGLIO