Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 27 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 27 ottobre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Evaristo, Papa. Greco di Antiochia ma nato a Betlemme, Evaristo diventa Papa intorno al 97 – quarto o quinto successore di Pietro – e governa per nove anni, fino all’anno 105 circa. Del suo Pontificato non si sa nulla, ma secondo alcune tradizioni sarebbe morto da martire sotto Traiano.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 27 OTTOBRE 2024
Il “viaggio” delle tangenti. Appalti pilotati a Ceccano, gli imprenditori inviavano i soldi a società cartiere campane. Poi il denaro per le mazzette veniva trovato nell’hinterland napoletano e tornava in Ciociaria.
Alta velocità, il “derby”per avere la stazione. Frosinone un consiglio straordinario, in corsa anche Ferentino e Cassino. Marzi: «Così invertiamo il trend demografico». L’ok del sindaco Mastrangeli.
Liquami a cielo aperto, protestano gli inquilini. Fogne fuori uso negli alloggi popolari del quartiere San Silvestro a Cassino. Esposto striscione contro l’Ater: «Nostre richieste inascoltate, rischi sanitari».
Ladri ancora in azione, abitazioni nel mirino: falliti due colpi serali. I tentatiVI di incursione alla periferia della città fluviale e nel quartiere Vallone ad Arpino: sopralluogo e indagini.
Frosinone, l’ora di Greco. Oggi sfida con la capolista Pisa, il neo tecnico alla vigilia:«Loro forti, ma non riteniamo di essere competitivi». Ieri la presentazione del mister: «Ho cercato di stimolarela squadra. Abbiamo tutto per uscire da questa situazione».