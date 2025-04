Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 28 aprile 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 28 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Chanel, sacerdote e martire dell’Oceania. Primo martire dell’Oceania, San Pietro Chanel, sacerdote diocesano e poi marista, esercita il suo ministero fra la gente di campagna dell’Auvergne-Rhône-Alpes, in Francia, e gli indigeni dell’isola di Futuna, nel Pacifico. Devoto della Vergine, desiderava essere missionario. Muore il 28 aprile 1841. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 28 APRILE 1995

Le civiche presentano il conto. Richieste non confermate di posti in giunta in cambio dell’offerta di migliaia di voti per il 7 maggio. Trattative sottobanco in vista del ballottaggio per il sindaco di Frosinone. Ieri gli esponenti delle liste locali si sono incontrati con Paolo Fanelli candidato per il centrodestra. Oggi vertice con la delegazione del centrosinistra che cerca appoggi per Gianfranco Schietroma.

Concorso magistrale. Raccomandazioni pagate 7 milioni. Si indaga su un membro d’esame. Uno scambio di buste avrebbe inchiodato un professore che sta per essere identificato dai carabinieri. Interrogate ieri altre candidate.

Dilaniata da un giunto. Ad Amaseno orribile morte di una bimba di tre anni in un garage. La piccola Lucia Di Girolamo è stata risucchiata da un rotore collegato al motore di un trattore che stava alimentando una saldatrice.

Si sveglia dal coma e vuole andare a votare. A San Vittore del Lazio il nipote era candidato. Vincenza D’Agostino, 75 anni, colta da edema polmonare, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e poi si è improvvisamente svegliata.

Disperato appello delle imprese edili: “Siamo al collasso“. Dalle 700 aziende un duro atto d’accusa alla classe politica. Forte incremento dei disoccupati. L’Unione Industriale: “Le nostre richieste sono cadute nel vuoto“. Opere pubbliche bloccate da tempo e da quelle nuove niente lavoro.

Fiuggi, terremoto in Comune. Clamorosi sviluppi della durissima contestazione alla giunta Celani sotto accusa per inefficienza. Si dimettono nove consiglieri su 16, in autunno alle urne. Il blitz attuato dai due esponenti di Rifondazione insieme a quelli di Forza Italia, della lista civica e alle due dissidenti della Fiuggi per Fiuggi.

Oggi in consiglio l’ampliamento della rete del gas. A Cassino proroga alla Erogasud. Dopo la gara d’appalto previsto l’inizio dei lavori entro la fine dell’anno. Programmato un miliardo di spesa ogni 12 mesi fino al 1999.

Poca acqua nel fiume Rapido. Accuse dei tecnici alla società Ser, la portata drasticamente inferiore a quella prevista dopo i lavori per deviare un ramo del fiume verso la centralina elettrica. Pesci a rischio.

Esperia: ricorso al Tar del segretario Rispoli. Il funzionario della Comunità Montana: “Per lo straordinario non ho ancora preso un soldo. Quell’esposto teso solo a danneggiarmi“.

