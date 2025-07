Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 28 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 28 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore I, papa. Africano, Papa per dieci anni, Vittore I combatte contro diverse eresie, specie l’adozionismo, che vede Gesù come un uomo adottato da Dio. A lui si deve la celebrazione della Pasqua nella domenica successiva a quella ebraica. Muore nel 199, probabilmente da martire, sotto Settimio Severo.

ACCADDE OGGI

I TITOLI DI VENERDI’ 28 LUGLIO 1995



Allarme smog, cittadini indifesi. Le sette centraline di rilevamento di dislocate in Ciociaria non danno risultati attendibili. Regione sotto accusa.il caldo torrido fa impennare i livelli di inquinamento nell’aria.i dati incompleti e l’infelice ubicazione degli impianti impediscono di avere il quadro completo della situazione.

Tregua al carcere, il ministero in via rinforzi per l’estate. Gli agenti sospendono lo sciopero. Invece di 50 uomini richiesti ne arriveranno solo 27 e per un mese.

Tentato omicidio, condannato. Accoltellò la segretaria della sua scuola. “No, non la volevo ammazzare. Quella mattina ho tirato fuori il coltello e ho colpito Rita quando lei si è messa a gridare“.

Stroncato da un’overdose a Cassino. Partecipò assieme al suo amico Riccardo Manuti all’omicidio dello studente Nando Cavacece. È morto Fabrizio De Maria: a 17 anni scatenò l’ira del padre giustiziere. Il suo corpo è stato rinvenuto da due passanti nel giardino comunale di un paesino vicino Bologna.

Guerra tra lucciole. Dato alle fiamme il casale dell’amore. Esplode il racket delle prostitute. Avviso nella notte a Latina: le pontine cercano di allontanare la concorrenza giunta sul litorale dalla Ciociaria.



I GIORNALI DI LUNEDI’ 28 LUGLIO 2025