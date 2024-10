Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 28 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 28 ottobre 2024

Ss. Simone e Giuda (Taddeo), apostoli. Due Santi e due Apostoli di Cristo, entrambi martiri del Vangelo: San Simone detto lo “Zelota” e di San Giuda Taddeo. Un’unica data per ricordare le storie di due discepoli uniti dall’amore per Cristo e dal coraggio della testimonianza. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDI’ 28 OTTOBRE 1994

Rivolta in sala operatoria. Il 10 novembre si fermeranno i 60 anestesisti ciociari. Protestano per il blocco del pagamento degli straordinari e le discriminazioni rispetto agli altri medici.

È morto il geometra trascinato a terra per 500 metri dal cavallo imbizzarrito. L’incidente a Morolo. Alfredo Pistolesi, candidato nelle ultime elezioni politiche, era stato tra i fondatori del Partito Radicale in Ciociaria.

I Popolari domani si contano al loro primo congresso. “Il nostro problema attuale non è quello di cercare alleati per le prossime elezioni comunali e provinciali. La proposta che farò domani al congresso sarà quella di costruire prima un grande centro”. Di più non dice il senatore Lino Diana.

Per la Usl troppi due buchi. L’assurdo caso di un pensionato rimasto senza vescica. Alatri. Ha bisogno del doppio dei cateteri consentiti e secondo i funzionari ciò non va. Operato per un tumore maligno gli furono praticate due aperture per i bisogni fisiologici, ma la legge ne prevede una sola.

Denuncia in procura e ricorso al Tar contro le decisioni Usl. Fiuggi. Per i tagli al servizio di guardia medica. All’unanimità il consiglio comunale ha deliberato di opporsi con ogni mezzo all’abolizione, giudicata scandalosa, dei turni notturni festivi e prefestivi dell’importante servizio sanitario nella cittadina.

Riprendono i lavori all’università. Cassino. La costruzione della sede di economia e commercio. Procedono a singhiozzo le opere per gli scioperi degli operai della ditta costruttrice, la Vigar, che non paga regolarmente i salari.

