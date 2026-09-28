Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedi 28 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 28 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN VENCESLAO, DUCA DI BOEMIA, MARTIRE. Venceslao, nato a Praga nel 907, diventa duca di Boemia giovanissimo. Cristianizza il suo Paese, è nobile nel senso più alto, una vota sceglie di battersi in duello pur di non trascinare i suoi soldati in battaglia e l’avversario si riconcilia con lui. Muore per una congiura del fratello nel 935. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2006

Capitano della Finanza si uccide per amore. Fedele Conti, 44 anni di Pastena, si è sparato con la pistola d’ordinanza in caserma. L’ufficiale era da un mese e mezzo al comando della compagnia di Fondi. Ha lasciato un biglietto prima di togliersi la vita

Scontro dopo un sorpasso: un morto. La vittima aveva 56 anni. A Cassino grave un pensionato investito dal bus

Lotta allo smog, i tempi si allungano. Ma al capoluogo non basteranno. L’assessore: intanto meno bus in città. Frosinone/La Ue concede venti giorni in più di inquinamento prima di adottare le misure.

Camorra a Cassino? Monta la polemica. Perna: «Non credo che la Dia sia venuta per un viaggio di piacere». Il sindaco minimizza, ma l’opposizione e il sindacato di polizia chiedono più controlli e attenzione

Pronto soccorso aperto solo 12 ore: politici in rivolta. Ferentino/Chiesto un vertice

Frosinone, cambi in vista per Vicenza. Iaconi avrà a disposizione tutta la rosa. Rientrano Cannarsa, Di Venanzio e Carbone. Calcio, serie B. Per il ruolo di portiere ballottaggio tra Chiodini e Zappino. L’unica certezza è in attacco con la coppia Margiotta-Di Nardo.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2026

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