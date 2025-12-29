Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 dicembre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 dicembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
SAN TOMMASO BECKET, VESCOVO DI CANTERBURY, MARTIRE. Da uomo di Stato a martire per amore di Cristo e della Chiesa. Cancelliere del sovrano inglese Enrico II, divenuto vescovo di Canterbury contrasta il suo amico re per difendere la verità e la libertà. Viene ucciso nella Cattedrale della città il 29 dicembre 1170. (leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 29 DICEMBRE 2024
Forbiciate a moglie e suocera. L’accusa: «Voleva ucciderle». Un 51enne di Arnara a processo: l’aggressione perché la coniuge voleva lasciarlo. Il peggio evitato dal figlio che è riuscito a chiuderlo in bagno.
Giubileo nelle diocesi, oggi l’apertura al Duomo di Anagni. La cerimonia dalle 10.15 con il vescovo, nel pomeriggio processione nel capoluogo.
Congresso Pd, la guerra delle tessere: si dimettono i commissari. Guerra della tessere, si alza lo scontro del Pd: si dimettono i cinque membri della commissione congressuale. Gli ormai ex commissari (Massimo Lulli, Carlo Di Santo, Giampiero Di Cosimo, Maria Rita Cinque e Alberto Festa) spiegano i motivi della loro decisione in una nota.
Salera, 2024 ad alta quota: bis e plauso da Mattarella. Domani l’ incontro con la stampa per fare il punto sull’attività amministrativa. A seguire l’ultimo Consiglio comunale per approvare due bilanci e opere pubbliche.
Caperna traccia la rotta: «Grandi eventi nel 2025». Il sindaco ha fatto il bilancio dei primi mesi dell’amministrazione sui progetti avviati. «Vicini alle persone, al territorio per dare la giusta attenzione anche alle piccole cose».
Frosinone, serve la testa. I ciociari oggi chiudono un anno terribile con la difficile trasferta contro la Juve Stabia, rivelazione del campionato. Greco: «Ci aspetta una partita complicata, dobbiamo imparare a mantenere sempre alto il livello di attenzione».