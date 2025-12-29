Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 dicembre 2025

l 2025 di Ferentino è stato un anno di grandi cantieri e forti contrapposizioni politiche. Dalla lunga chiusura della via Casilina alla riapertura del Teatro Romano, passando per nuovi parcheggi, scuole, servizi sociali e interventi culturali, la città ha vissuto dodici mesi intensi e spesso divisivi con l’opposizione di Antonio Pompeo