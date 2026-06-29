Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro apostolo, Patrono dell’alma città di Roma. Primo fra i discepoli a professare la fede in Cristo, testimone della predicazione, morte e risurrezione di Gesù, San Pietro fu chiamato a radunare la comunità apostolica e a guidarla. Primo vescovo di Roma, è ricordato il 29 giugno insieme a San Paolo. (Leggi tutto)

San Paolo apostolo, Patrono dell’alma città di Roma. È l’apostolo delle genti, il più grande missionario della storia. San Paolo, fariseo convertito a Cristo, si consacra senza riserve all’annuncio dell’incarnazione, morte e resurrezione di Gesù. E’ il primo teologo cristiano; è ricordato il 29 giugno insieme a San Pietro (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 29 GIUGNO 1996

Manette al truffatore del Vaticano. Tentò di estorcere 40 miliardi nel nome di Emanuela Orlandi. Preso dai carabinieri in seguito ad un ordine di carcerazione per assegni falsi. L’uomo viveva a Cassino in una casa presa in affitto a poche centinaia di metri dalla caserma. Quando ha visto i militari non ha opposto resistenza.

Klopman nuova batosta per gli operai: da lunedì 273 in cassa integrazione. Per una profonda crisi di mercato. In 10 anni persi più di 1000 posti. Nuovi investimenti per 22 miliardi.

Giubileo, progetti 135 miliardi. Oggi approvati dal Consiglio Provinciale e già inviati alla Regione. I punti principali interessano la viabilità, la promozione e gli itinerari turistici e la ricettività alberghiera. “Puntiamo a far conoscere le nostre offerte turistiche all’estero, sottolinea l’assessore Antonio Lombardi.

Unità sindacale a pezzi, la Cgil contro Cisl e Uil. Dopo l’intesa con l’Unione Industriale. Caruso propone di annullare il patto e ripartire da zero, Fratarcangeli e Fracasso dicono di no.

Scelta la discarica per Colfelice. Sorgerà in località Greci di Pontecorvo e servirà per gli scarti del maxi impianto.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDI’ 29 GIUGNO 2026