Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 luglio 2024

lunedì 29 luglio 2024

Santi Marta Maria e Lazzaro. Due sorelle, Marta e Maria, e il loro fratello Lazzaro, amano profondamente Gesù, amico e Signore. Marta lo accoglie nel servizio, Maria nel docile ascolto della sua parola, Lazzaro come testimone della risurrezione. La loro fede è amicizia che crede nella vittoria della vita e dell’amore. (Leggi qui).

Sigarette fai da te: cinque denunciati. La Guardia di Finanza ha scoperto due laboratori per la lavorazione del tabacco. Pacchetti venduti a tre euro, evase accise per 350.000 euro: le indagini proseguono.

Scuola dell’infanzia a corso Lazio, cantiere verso il via. Annuncio del Comune di Frosinone: i lavori per il nuovo edificio ad un piano partiranno la prossima settimana. Prevista anche la mensa.

Invaso ad alta quota per contrastare gli incendi boschivi. Il progetto messe in campo dal Comune di Pescosolido con la collaborazione dell’Esercito e del Ministero della Difesa. Intervento al via.

‘Kekka’, oggi l’ultimo abbraccio. Alle 10 nella chiesa di San Sebastiano a Sant’Elia Fiumerapido ci sarà il funerale di Francesca Lafragola, deceduta martedì. L’incidente mortale sulla superstrada Cassino-Sora: la moto guidata dal fidanzato si è scontrata con un’auto.

Frosinone, ritorno in sede. I giallazzurri hanno terminato il ritiro in altura a Fiuggi. Domani allo Stirpe seconda amichevole probante. A grosso mancano ancora due -tre pedine per completare l’organico: resta calda la pista che porta a Vignali ex Como.

