Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 settembre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 settembre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

SAN MICHELE ARCANGELO – È il Santo principe delle milizie celesti, impegnato nella continua battaglia contro le forze del male. Il culto di San Michele Arcangelo ha una portata universale. Lungo la storia e ovunque nel mondo ci sono edifici sacri e luoghi tra i più diversi che portano il suo nome. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 29 SETTEMBRE 1995

Trappola per i rapinatori. Sora. Carabinieri e polizia catturano in tempi record uno dei banditi con in mano l’intera somma. Recuperato il bottino di 120 milioni, dopo l’assalto alle Poste. Scatta il piano anti rapine disposto nei giorni scorsi in prefettura. Identificati gli altri due complici ora braccati dalle forze dell’ordine.

Comune di Frosinone sommerso dai debiti: bancarotta vicina. Il sindaco Fanelli lancia l’allarme.

Lite tra automobilisti, accoltellato. L’uomo, quarant’anni, ferito all’addome nella zuffa con tre albanesi.

80 miliardi per le case. Il presidente ICAP, Loreto Corridore, accusa i Comuni: “Non ci danno le aree per i nuovi insediamenti“. Tra due anni alloggi popolari a Cassino, Ceprano, Ceccano e Sora. Il capoluogo ha perso ben 60 appartamenti poiché l’amministrazione comunale non ha individuato nessun terreno.

Paralisi in tribunale: giudici avvocati cercano la soluzione. Sciopero record dei legali. L’ordine forense del capoluogo si riunisce oggi per decidere sulla protesta.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDì 29 SETTEMBRE 2025