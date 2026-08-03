Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTA LIDIA, DISCEPOLA DI SAN PAOLO. La sua abitazione fu la prima chiesa in Europa fondata da S. Paolo. Quando l’Apostolo mette piede a Filippi in Macedonia, trova ospitalità in casa di Lidia, commerciante di porpora, neoconvertita al Vangelo con tutta la famiglia. La sua storia si trova nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 3 AGOSTO 1996

Commercio, l’assessore fa cilecca. Accuse di immobilismo sul centro storico e sulla tutela dei piccoli negozi. Pochi esercenti aderiscono all’iniziativa denominata affari d’agosto con cui rilanciare il settore in profonda crisi nel capoluogo. Crescenzi si difende così: “C’è una forte resistenza a cambiare mentalità. I centri commerciali non danneggiano nessuno. Il cuore antico della città rivivrà“.

Le fiamme minacciano Montecassino e le antenne di Fumone. Massiccio intervento di uomini e mezzi. Distrutti ettari di bosco, mentre si tenta di salvare una grande pineta.

Camionista sequestrato e rapinato. Sparito il carico di 295 quintali di tonno e 20 di detersivo per 400 milioni di lire. Prima assalito e stordito con il calcio di una pistola e poi portato in giro incappucciato e legato come un salame per più di 11 ore. È accaduto ad un’autotrasportatore di Ferentino.

Gas, un appalto infuocato. Vince Erogasud con un ribasso record dell’86%, gli esclusi ricorrono al Tar. Cassino. La società gestirà il servizio sino al 2010 ed amplierà la rete comunale raggiungendo altri 5000 utenti. Fabio Fiorillo (Alleanza Nazionale) ha avanzato forti sospetti sono sconto così forte. Ma sindaco e giunta hanno il supporto dei pareri favorevoli di due esperti.

La Reclas assume ma al consorzio non ne sanno niente. Per l’impianto di Colfelice 45 posti di lavoro.

Si dimettono dalle commissioni i membri della minoranza consiliare. Cassino. Con le dimissioni in massa da tutte le commissioni, i rappresentanti delle minoranze hanno di fatto paralizzato il consiglio comunale di Cassino.

PSI attacca assessore di Rifondazione. Paliano. Accusato di ritardare la presentazione della variante al piano regolatore. Maggioranza di sinistra in difficoltà ad appena un anno dall’insediamento.





LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDì 3 AGOSTO 2026

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