Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 3 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Biagio, vescovo di Sebaste e martire. Vescovo originario di Sebaste, in Armenia, fu decapitato perché si rifiutò di abiurare la sua fede in Gesù nel 316 d.C. circa. È venerato in tutta Italia e ricordato per il cosiddetto “miracolo della gola”, quando sulla via verso il martirio salvò dal soffocamento un bambino. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1995

“Valter voleva cambiare, credevamo che avesse deciso di lasciare la cattiva strada“. Il fratello del bandito ucciso dalla polizia dopo una rapina ricorda gli ultimi giorni del congiunto. Piero Spaziani insieme ai genitori non sa darsi pace per la morte del familiare. I funerali forse domani Asburgo nella chiesa di Santa Maria.

Assenteismo, tutti assolti i docenti del Conservatorio. Il giudice ha archiviato il caso. In sette erano accusati di aver interrotto le lezioni in anticipo sull’orario. Poi le spiegazioni degli imputati hanno convinto il giudice.

Usura, 16 denunciati, coinvolti commercianti e imprenditori. Rapporto di 1000 pagine consegnato dai Carabinieri in Procura. Sequestrati assegni e cambiali per 400 milioni alle vittime.

Zingarella rapita per amore. 14 anni, è ora ricercata dalla Polizia in tutti i campi nomadi della Ciociaria. In due la prelevano con la forza dalla sua abitazione a Cassino. La madre: “Di sicuro è qualcuno che l’ha notata durante un matrimonio della nostra gente“. È il secondo caso che si verifica in zona.

“Mio figlio di tre mesi è stato vaccinato sul lettino sporco“. Sora, protesta di una madre. Sotto accusa il servizio della ex Usl FR7. Il dirigente: “Non mi risulta che ci sia scarsa igiene”. Smentita la lite col medico colpito da infarto.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 febbraio 2025.