Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 3 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Cunegonda, sposa di Sant’Enrico, imperatore. Santa Cunegonda, Imperatrice e moglie esemplare di un altro Santo, Enrico II, assieme al marito Santa Cunegonda si adopera per lo sviluppo della Chiesa in Germania. È sepolta accanto a lui nel Duomo di Bamberga, che contribuirono a costruire. Muore nel 1033 (o 1039), Innocenzo III la canonizza nel 1200. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 3 MARZO 1995

Centrale in odore di truffa. Inchiesta, chiesto il processo per 16 persone. La procura della Repubblica di Cassino sospetta grosse irregolarità sull’impianto finanziato per un miliardo e 200 milioni. Tra gli indagati l’amministratore della società e l’ex sindaco di Sant’Elia. nel mirino un maxi giro di fatture.

Elezioni, ora spunta il grande centro senza Alleanza Nazionale e Pds. Vertice tra Forza Italia, Ppi e Ccd. Misserville replica a Minotti: “Nessuna cena romana con Mastrangeli e D’Amata, l’abitudine alla spartizione dei posti non mi appartiene”.

Farmaci scaduti in ospedale. I responsabili denunciati per truffa e abuso. I carabinieri del NAS hanno sequestrato circa 40mila medicinali nella farmacia dell’Umberto Primo. Indagini per accertare le singole colpe.

Stangata per un ciabattino. Mezzo miliardo di multa e processo per irregolarità contabili. Alatri. Bruno Baldassarra, invalido, per 8 anni non ha rilasciato ai clienti di scontrini fiscali. il calzolaio è sconsolato: “Sono stato costretto a fare l’abusivo. Non sono preoccupato per il pagamento perché tanto sono nulla tenente”.

Fiuggi, crisi al comune: si dimette anche il segretario del Pds. Il direttivo della sezione, nonostante i tentativi fatti, non è riuscito a ricomporre la maggioranza in seno al consiglio comunale e il segretario dottor Gabriele Tarcano ha ritenuto opportuno rassegnare le dimensioni.

Roccassecca, affari dietro la di scarica: il sindaco accusa. Esposto alla magistratura. l’impianto di proprietà della ditta Lozza, al centro di pesanti sospetti. Abbate: “So di forti pressioni alla Regione per la scelta del sito”.

