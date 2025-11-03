Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 3 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Martino di Porres, religioso domenicano. Il primo santo afroamericano nasce a Lima (Perù) nel 1579. Frate domenicano, erborista e guaritore, incarna le tre culture che formano l’America Latina, ovvero india, spagnola e africana, espressione viva delle opere di misericordia. La Chiesa lo ricorda il 3 novembre. (Leggi tutto)

I TITOLI DEI GIORNALI DI VENERDI’ 3 NOVEMBRE 1995

Cento invalidi nel mirino. Al setaccio anche i certificati medici con cui si attestavano le menomazioni fisiche. Politici sotto accusa. Provincia, la Digos ha sequestrato tutte le delibere di assunzione. Intanto il presidente Gentile ordina la verifica di tutti i casi in cui vi siano stati cambi di qualifica dei dipendenti.

Interviene l’assessore Federico. Alta velocità: è scontro dopo l’accordo sul blocco dei lavori.

Orge e scambio di coppie. Intervista al titolare, un ex professore di musica, che racconta i particolari di questa sua iniziativa. Cassino, un club privé in villa fa furore, 1500 soci da tutta l’Italia. Sesso in giacca e cravatta. Sabato scorso si sono presentati i carabinieri per un controllo, i numerosi presenti non si sono turbati più di tanto, hanno continuato a fare all’amore.

Nuove fognature, revocato l’appalto da 18 miliardi. Il Comune di Cassino revoca l’appalso alla società. L’assessore Cinisi: “L’impresa non ci dà garanzie. Ora risparmieremo“.

Centrosinistra al potere a Sora. Oggi in consiglio comunale nascerà la nuova maggioranza con conseguente rimpasto in giunta da dove esce un esponente di Forza Italia. Il sindaco Enzo Di Stefano ha infatti accettato l’intesa tra il suo raggruppamento, la civica alleanza democratica Sora, ed il coordinamento dei partiti del centrosinistra che va dal PDS ai popolari.

Abate condannato a Cassino. Per un errore quattro mesi a dom Bernardo D’Onorio. “Faremo appello a questa sentenza assurda. Non si tiene conto infatti di un’ordinanza del 25 marzo scorso del sindaco di Rocchetta al Volturno che revocava la rimozione del cancello“.



