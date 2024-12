Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 dicembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Felice I, papa. Sacerdote romano, Papa dal 269 al 274, fa celebrare le Messe sopra le tombe che custodivano le reliquie dei martiri cristiani. Difende con forza la dottrina sulla Trinità di Dio e sull’Incarnazione del Verbo.

I TITOLI DI VENERDI’ 30 DICEMBRE 1994

Mercato chiuso, è rivolta. I commercianti dell’ortofrutticolo protestano a Frosinone in Comune e denunciano. Dopo il sequestro dell’immobile per le carenze igieniche, la giunta fa fatica a trovare una soluzione. L’assessore Marini: “Tenteremo di trovare un accordo con il proprietario“. L’assessore Spaziani Testa: “Meglio cercare un altro posto“.

Rifiuti tossici sepolti in fabbrica, indaga la procura. A Ceprano in azione i carabinieri del Noe e Usl.

Lauree false, sette prosciolti. Uno solo dei ciociari è stato rinviato a giudizio.

Violentato in cella, aumentata la pena agli stupratori. Lo hanno violentato per settimane nella loro cella del carcere di Cassino. Un algerino con pochi mesi da scontare in prigione per furto era costretto a subire in silenzio.

La Provincia sfida i privati. Interporto, infrastrutture, credito: Testani accusa e promette. Nel bilancio di fine anno il presidente parla delle cose fatte e di quelle che si faranno. “Le critiche sono ingenerose“. Rilancia: “Abbiamo destinato 100 miliardi per alcune opere pubbliche importanti“.

Rifiuti troppo cari, nuove proteste contro la discarica di Panacci. La polemica riguarda la seconda fossa che la giunta di Cassino vuole realizzare nella stessa zona della prima. Al via la gara d’appalto per costruirla..

Stop al treno superveloce. Potrebbe deciderlo oggi il Comune di Ceccano.

