Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 giugno 2025

Santi Protomartiri della Chiesa romana. Subito dopo la memoria dei Santi Pietro e Paolo il calendario ricorda i primi martiri della Chiesa di Roma, falsamente accusati da Nerone di aver appiccato l’incendio del 19 luglio 64 alla città e condannati, perciò, a morte dopo molti supplizi. La persecuzione si protrarrà fino all’anno 67. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 30 GIUGNO 1995

La mia estate in piscina. Diverse le scelte per chi resta in città: dall’Acquapark, con scivoli e spiaggia, al Nuoto Center in notturna. Tutti aperti gli impianti sportivi della Ciociaria: prezzi e novità. Nel capoluogo tre strutture, altrettante a Cassino, una a Sora, isola del Liri, Paliano, Anagni ed Arce. Assistenza ai più piccoli e corsi di nuoto.

Polemiche e veleni in consiglio, stop alla Multiservizi. Al Comune di Frosinone passa il bilancio 1994. Troppo oneroso per il Comune, il progetto presentato dalla Proteo. Il sindaco chiede studi alternativi per dare lavoro agli operai in mobilità.

Quinta rapina alla BPC. Colpo alla Banca Popolare del Cassinate sulla Monti Lepini nel capoluogo. In cinque, a mani nude, portano via 48 milioni. Un bandito imprigionato nella porta girevole. Clienti e impiegati rinchiusi in bagno.

Ottocento siringhe in sette giorni. Cresce il consumo di stupefacenti, soprattutto eroina e cocaina. Identikit del consumatore. Droga a Cassino, indagine e commenti in sei farmacie cittadine. “Gran parte degli acquirenti sono uomini tra i 18 e i 35 anni, quasi tutti della fascia sociale medio bassa“, dicono i farmacisti.

Ricorrono al Tar 20 geometri contro la provincia. Assunti a tempo determinato. Da un anno e mezzo in servizio per realizzare il censimento degli scarichi delle acque nei fiumi e nei torrenti. Ora chiedono l’assunzione definitiva.

Avvocati verso lo scontro. A Cassino oggi assemblea dei legali per decidere lo sciopero. La rottura potrebbe maturare su un documento di 34 professionisti che annunciano la propria dissociazione e sono pronti a tornare alle udienze.

Ceccano, ribadito il no al treno veloce. Amministrazione e Iricav torneranno ad incontrarsi mercoledì.

