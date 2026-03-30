Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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IL SANTO DEL GIORNO
San Giovanni Climaco, abate del Sinai. Asceta e monaco, formatosi nel monastero del monte Sinai, vive per lo più da eremita, senza però trascurare il prossimo. Da abate della comunità monastica d’origine scrive grandi opere dottrinali; la più nota è “La Scala del Paradiso”. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 30 MARZO 2016
Maxi sala conferenze al Matusa. Beaubourg, addio: sarà realizzata una struttura da seicento post. Il project nel capoluogo. Zeppieri: «Siamo preoccupati per i tempi: il Casaleno non sarà pronto prima del 2007».
Superstrada Ferentino-Sora: via ai primi espropri. Un milione per le case, ma è ancora lontano l’accordo con le aziende. L’Astral assicura che entro pochi giorni partiranno i primi pagamenti (400mila euro) per la costruzione della superstrada ed entro aprile le vertenze per proprietari di case verranno concluse con un secondo pagamento di 700mila euro.
Incidente: grave un ragazzo, la Casilina in tilt. Il giovane di Anagni in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto. Trasportato a Roma.
Il rettore: «Dateci il 5 per mille». Con i soldi provenienti dalla dichiarazione dei redditi saranno realizzati nuovi laboratori. La nuova legge Finanziaria consente di sovvenzionare gli atenei. atenei. Gli Ordini dei Commercialisti si impegneranno per sensibilizzare i contribuenti della Ciociaria.
Il Frosinone fuori dalla Coppa Italia. Ai canarini non basta la vittoria per 1 a 0. In finale va il Gallipoli che all’andata segnò due gol.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDì 30 GENNAIO 2026
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