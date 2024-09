Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. È uno dei Padri della Chiesa d’Occidente, San Girolamo, che ha dedicato l’intera vita allo studio della Scrittura, cercando di mettere in pratica la Parola di Dio. Asceta e letterato, a servizio di Papa Damaso traduce in latino la Bibbia dai testi originali. Muore il 30 settembre del 420. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI’ 30 SETTEMBRE 1994

Gambe amputate al maratoneta. Fabrizio Bove, infortunatosi alla Time, correva per un club di Sora. Schiacciato da un blocco di lamiera, l’operaio è stato operato due volte, è in gravissime condizioni. Aperte due inchieste dalla magistratura e dall’Ispettorato del Lavoro. Sciopero in fabbrica per le misure di sicurezza.

La Provincia blocca i 40 miliardi chiesti dal Cotral: scoperte troppe irregolarità. Decisa un’azione legale. La relazione dei Revisori dei Conti sarà inviata al comitato di controllo.

Un treno carico di lavoro. Possibili 1500 posti in appalti alle imprese locali. Firmato in provincia l’accordo tra sindacati, Imprenditori e il consorzio Iricav per l’alta velocità. Istituito un tavolo permanente per controllare la regolarità nell’affidamento dei lavori: tra 15 giorni la prima riunione.

Via alla raccolta differenziata dei rifiuti: assunti sei disoccupati. Ceccano. Progetto del comune. È stata prorogata fino alla fine dell’anno l’apertura della discarica provvisoria di via anime Sante in attesa di Colfelice.

Pochi miliardi per bonificare il centro storico. Sora. Un miliardo affluirà nelle casse comunali dalla Protezione Civile.

Un miliardo per salvare l’Acropoli. Alatri. il senatore Lino Diana presenta un progetto di legge.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 settembre 2024.

Screenshot

Screenshot