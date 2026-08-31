Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 31 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 31 agosto 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 31 agosto 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANTI GIUSEPPE D’ARIMATEA E NICODEMO, DISCEPOLI DEL SIGNORE. Sono ricordati insieme Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio, e Nicodemo, fariseo che difese Gesù davanti ai sacerdoti: come ricorda il Vangelo, raccolgono il corpo di Gesù dalla Croce, lo avvolgono nel Sacro Lino e gli danno sepoltura. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 31 AGOSTO 1996

Giustiziato imprenditore, la pista è nell’usura. Gabriele Doldo, viveur di Sora ucciso con un colpo di pistola. Viveva a Pescara in un miniappartamento accanto al negozio di porte blindate del fratello Alessandro. Lo hanno trovato ad Ortona. L’omicidio è opera di professionisti. Aveva addosso 2 assegni, 500mila lire in contanti, l’orologio e una catena d’oro. Chi era. “Pietro il calabrese” due lire in tasca ma inguaribile amante della bella vita. “In palestra con un uomo che lo controllava” cosa faceva a Pescara. Le attività, i precedenti, le frequentazioni tra usura e piccole truffe. Era un culturista. Un suo amico della Golden Gym racconta: “Pochi giorni fa si è presentato con un albanese che lo seguiva passo dopo passo”. La famiglia. Moglie e un figlio a Sulmona dove li raggiungeva nei fine settimana. Prima tante Discussioni in casa. Poi la separazione.

Presto il gas per 6000 famiglie. Raddoppia a Cassino la rete del metano, ogni allaccio costerà 140mila lire. Ratificata la delibera comunale nonostante le polemiche per il mega ribasso, (86% (con cui la Erogasud ha vinto l’appalto. Il cantiere aprirà all’inizio dell’anno prossimo ed i primi lavori interesseranno Caira, Sant’Angelo e San Pasquale. La società gestirà l’impianto per 29 anni.

Allarme alluvione, la Protezione Civile si addestra sul Liri. Domani esercitazione a Ceprano.

Ex cartiera Boimond, ora il recupero può partire. Isola del Liri. Maggioranza e opposizione soddisfatte per l’acquisto da parte del comune della fabbrica dismessa.

“Sindaco despota” e ora si torna alle urne. Trivigliano. Sette consiglieri si sono dimessi. arriva il commissario.

Il ciociaro formica finanzia il Nord. Oltre 1.300 miliardi di depositi che vengono investiti altrove dalle banche. I risparmi negli istituti di credito di tutta la provincia ammontano a 5.413 miliardi ma rimane difficile l’accesso al credito. La metà della somma viene raccolta dagli sportelli di Frosinone, Cassino Sora e Anagni. Nelle altre regioni finiscono i risparmi dei centri minori.

Si vota per il sindaco o per tutto il Consiglio? Nessuno dà risposte. Sora verso le elezioni di novembre. Ad alimentare la confusione è stato un recente decreto legislarivo. Tutti i partiti in fibrillazione.

Truffato in nome di Brusca. La polizia sulle tracce dei falsi mafiosi che hanno raggirato l’imprenditore portandogli via 50 milioni. Il tranello teso sull’Autostrada del Sole.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDì 31 AGOSTO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.