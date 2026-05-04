Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 4 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 4 maggio 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 4 maggio 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Antonina, martire di Nicea. Probabilmente originaria di Nicea, in Bitinia – l’attuale Turchia – Sant’Antonina subisce il martirio durante le persecuzioni cristiane volute da Diocleziano. Dopo essere stata imprigionata per due anni, subisce le più crudeli torture prima di essere bruciata viva proprio nella sua città natale. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 4 MAGGIO 1996
Tangenti, indagini all’ASI. Scattano gli accertamenti dopo le clamorose rivelazioni dell’imprenditore frusinati Francesco Rizzi. I carabinieri sequestrano atti del consorzio. Interrogato un funzionario. Un ex politico è sospettato di aver chiesto soldi. Accertamenti sulle imprese che si sono allacciate abusivamente alla rete fognaria.
La Provincia bacchetta imprese è sindacati: finora solo chiacchiere. Salta il vertice sul patto territoriale. Registrato intanto un boom dei contratti di formazione: ben 582 nei primi due mesi del 96.
Cocaina, due condanne. La coppia di Cassino gestiva un noto pub ad Atina.
Maria Luisa davanti al giudice. L’Odissea della prima falsa invalida d’Italia. La puericultrice è accusata di abuso insieme ai vertici dell’ex Usl di Anagni.
Rifiuti, il Comune apre ai privati. Bandito il concorso per le imprese interessate all’acquisizione del 49 % delle quote; al 51 % resterà all’ente pubblico. Per la prima volta in Ciociaria una società per azioni gestirà il servizio. Per il sindaco Di Stefano l’iniziativa permetterà a risparmi i cittadini e garantirà l’efficienza della raccolta e dello smaltimento dell’immondizia.
Cassino, prelievi senza controlli dal fiume Gari: Comune sotto accusa. Acqua dirottata in Campania.
Fiuggi, turismo: la cura contro la crisi. Albergatori, Comune e Astif si affidano a un esperto di marketing.