Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 4 maggio 2026

Roberto Addesse, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Alatri, rompe il silenzio e si confida in un’intervista a tuttocampo. L’esponente della Lega rivendica il lavoro svolto con le tante opere messe in cantiere. Ma non nasconde che il rientro in maggioranza del consigliere di FdI sia una ferita ancora aperta. “Modalità sbagliate e le deleghe assegnate sono state una bocciatura nei miei confronti e dell’intero settore”. Non chiude la porta ad un eventuale discesa in campo come aspirante primo cittadino