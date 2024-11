Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 4 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 4 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale. Quando indossa la porpora ha 22 anni. Un “cardinale-ragazzino”, Carlo Borromeo, rampollo di una casata lombarda del ‘500, gaudente finché la morte del fratello gli fa scoprire l’amore per Dio. Convince il Papa a riaprire il Concilio di Trento e come vescovo è “motore” di carità per ognuno. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 4 NOVEMBRE 1994

Si punta al cuore dell’intrigo. La pista dei dollari e dei marchi falsi porta a Don Nicola. Per risalire a chi ha rubato 80 miliardi di titoli al Credito Sportivo, interrogato Di Gianantonio.

Chiesto il rinvio a giudizio per Ciarrapico. Peculato e falso per 6 miliardi di troppo nei bilanci dell’azienda termale. Il pubblico ministero Maria Cordova lo ha incriminato per avere iscritto nei conti come spesa di produzione somme usate per favorire le vendite.

Per atti di libidine su una bambina, patteggia la pena. Imputato un rappresentante. Venditore di libri di Chieti, nel maggio scorso convinse una bambina di sette anni a seguirlo in un capanno disabitato a Patrica.

Maxi truffa sui rifiuti. Bolle falsificate per incassare miliardi dai Comuni. Dopo otto mesi risultano indagate 24 persone, tra cui imprenditori vicini alla camorra. L’immondizia anziché essere scaricata in Calabria o nelle Puglie (come invece indicato dai documenti) si fermava nella vicina Campania.

Muore con la moglie. Un ciociaro sull’elicottero caduto in Messico. Vincenzo Ricci, oriundo di Trevi nel Lazio, dove vivono i parenti, era direttore di una multinazionale americana e viveva a New York.

Melfa muore, sotto accusa l’Enel e gli sprechi. A Roccasecca firmato un esposto. Nessuno controlla i livelli del fiume né i prelievi fatti lungo il suo percorso, inoltre alcuni sbarramenti fermano e deviano le acque.

*

