Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 gennaio 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Edoardo, re d’Inghilterra. Incoronato re d’Inghilterra nel 1043, amatissimo dal popolo, è un sovrano di profonda preghiera, mite e gentile: promuove la pace, abolisce le tasse di guerra per aiutare i più poveri, costruisce un monastero che sarà il primo nucleo dell’Abbazia di Westminster.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI 5 GENNAIO 1996

Riscaldamento, attenti alle multe. Entro il mese tutti dovranno avere il libretto di controllo delle caldaie. Con un’ordinanza del Presidente della Provincia scatta il piano sicurezza per gli impianti termici. Sanzioni da 20 a 300.000 lire per chi dopo i controlli non risulterà in regola. Tanzilli (Ccd) spara a zero: “Non dovete pagare“.

Crisi al Comune, veti incrociati sugli assessori. Nel Polo si continua a litigare. Tregua armata nella maggioranza di centrodestra al Comune di Frosinone. Ma solo per poche ore: il tempo di approvare (con una Seduta fiume del consiglio è iniziata ieri che proseguirà oggi) il piano di riqualificazione urbana in scadenza il 7 gennaio.

Quattro indagati per un concorso. Avvisi di reato per gli ex membri del comitato Usl di Ceccano.

Parlamentari locali allo specchio. Fino ad ora chi ha lavorato di più. Interrogazioni, interpellanze, proposte di legge: la maglia nera al senatore Misserville ed al deputato di Cassino Modesto Della Rosa.

Carburanti, boom dei consumi. Impennata nel 1995 delle vendite di gasolio, gpl e benzina verde. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’industria, la Ciociaria sta uscendo dalla crisi nel settore trasporti. Secondo il segretario generale della Cisl Fratarcangeli è un segnale positivo della ripresa economica in atto nell’intera provincia.

Metano, Italcoigim ha presentato una bozza di convenzione. Alatri. Ora deciderà il Comune. Nella proposta la società chiede di gestire la rete per 35 anni.

Superstrada ultimata a marzo. I lavori iniziarono vent’anni fa. Quasi pronto il tratto Sora – Balsorano. In una accesa conferenza stampa l’onorevole Tanzilli ha rivendicato a sé il merito del completamento.

Fuori pericolo il ferroviere. Lo scontro la stazione di Piedimonte, la Procura chiede un esame tecnico.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 5 GENNAIO 2026

