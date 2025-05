Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 maggio 2025

S. Nunzio Sulprizio, giovane operaio di Napoli. Nunzio Sulprizio muore nel 1836, a soli 19 anni, fiaccato nel corpo dalla sua condizione di operaio sfruttato, ma non nello spirito, capace di offrire la sua sofferenza a Dio. Beatificato durante il Concilio Vaticano II da Paolo VI, è stato canonizzato da Francesco durante il Sinodo dei giovani. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 5 MAGGIO 2024

Narcotizzata dal vicino di casa, poi la violenza. A processo un 26nne: è accusato di aver abusato di un’amica dopo averle offerto del vino con il sonnifero.

Giovane accoltellato, lo Scalo chiede interventi. Questione sicurezza in primo piano Teatini: “Servono eventi e integrazione”. Paris: “Cittadini in preda alla paura, presidi fissi delle forze dell’ordine”.

Monache tra preghiera e mail, la clausura ai tempi del web. Ad Arpino antichi riti e nuove tecnologie nel monastero dove vivono otto religiose. I salmi all’alba ma anche i corsi on line: “Tempi mutati, non possiamo stare isolate”.

Cassino al voto, in quattro lanciano la sfida a Salera. Da martedì via al deposito delle liste, in campo ci saranno 17 compagini. Il sindaco uscente, sostenuto da civiche e Pd, punta alla vittoria al primo turno.

Frosinone, la spinta dei duemila. Oggi sul campo dell’Empoli sfida fondamentale per la salvezza. Esodo dei tifosi in maglia gialla, canarini a caccia del colpo.

