Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Faustina Kowalska. Tra i Santi che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita, c’è certamente Santa Faustina Kowalska, l’umile suora polacca alla quale Gesù stesso ha affidato il messaggio della Divina Misericordia e il compito di diffonderne il culto. La chiesa la ricorda il 5 ottobre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2006

Il Comune toglie lo stadio al Cassino. L’assessore: manca la fidejussione. Il patron: prima ci diano un impianto decente. Una città nel pallone. Rischia di ripetersi il caso Ternana e domenica la partita casalinga è a rischio.

Campanile, installate le antenne di H3G. Il nuovo impianto nel cuore del centro storico del capoluogo. Legambiente: «Decisione assurda, vanno rimosse subito». Via libera di Beni Culturali e Comune. Insorge il parroco: «E’ la morte artistica».

Cade nella cava, grave proprietario. E’ accaduto ieri mattina a Coreno Ausonio. E ad Aquino un operaio cade mentre lavora in casa. Gaetano Viccarone trasferito a Roma. Il sindaco: «Da anni mai un incidente».

Tessile, cercasi disperatamente il distretto. Abate: «Subito un tavolo permanente». Enti, associazioni e sindacati: è l’ultima occasione. Venditti: «Manca un’azienda leader». Capuano: «Troppa poca coesione tra le imprese». Presentato alla Camera di Commercio lo studio dell’Istituto Tagliacarne.

Bilancio: manovra da 13 milioni per azzerare i debiti, critica l’opposizione. A Cassino dopo le polemiche.

Ischia e Castillo, sfiorata la rissa. Canarini con i nervi a fior di pelle dopo uno scontro: divisi dai compagni. Dopo la lite i due giocatori minimizzano: «Ci siamo beccati, ma tutto è finito lì. Presto ci chiariremo».

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2026