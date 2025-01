Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Carlo da Sezze, religioso francescano. Nato a Sezze (Latina) nel 1613, figlio di contadini, entra nell’Ordine dei Frati Minori: lavora come cuoco, portinaio, questuante. Nonostante gli scarsi studi, ha il dono della scienza infusa ed è chiamato dai Papi come consigliere. Si distingue per l’umiltà, unendo contemplazione e carità concreta. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 6 GENNAIO 1995

Boom delle polizze vita. Oltre 40.000 assicurati investono ogni anno 60 miliardi. Frosinone è tra le province italiane che maggiormente spendono per assicurarsi un futuro più tranquillo. “Il ciociaro – commentano dalla Alleanza – conferma la sua indole di formica risparmiatrice che si cautela quando vede nubi sul suo domani”.

Sigilli al mercato ortofrutticolo, scontro tra i giudici. Impianto di nuovo sotto sequestro. Procuratore e sostituto in disaccordo sulle autorizzazioni in possesso dei commercianti per far costruire le fogne all’interno della struttura.

Bloccati 11 miliardi di lavori. L’Unione dei costruttori edili fa ricorso al Tar contro il maxi appalto. Val Comino, la comunità montana accusata di avere eseguito procedure confuse che autorizzerebbero molti sospetti. Fermate le opere per il rilancio della valle e delle sue stazioni sciistiche. Il presidente della comunità, Giancarlo Panetta, replica alle critiche.

Accoltella il marito ubriaco. Il gesto disperato di una moglie a Pontecorvo. Con un coltello da cucina ha aggredito il consorte, ma la lama di 12 cm ha prodotto solo una leggera ferita. Denunciata la donna.

