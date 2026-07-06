Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTA MARIA GORETTI, VERGINE E MARTIRE – Una martire della purezza. La piccola Maria Goretti, ricordata il 6 luglio, è morta all’inizio del XX secolo per difendere la sua castità da un aggressore, perdonato prima di spirare. Questi si convertì, una volta scontata la pena, riconciliandosi con la famiglia della bambina. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 6 LUGLIO 1996
Pronti a stampare 5 miliardi falsi. Bloccato a supino un camion pieno di sofisticate apparecchiature. Colpo grosso dei carabinieri. Arrestato per ora solo l’autista di Sezze. Caccia aperta a tutti i componenti della gang. Il fermato avrebbe confessato di essere stato costretto a effettuare il trasloco minacciato dalla banda che lo aveva in pugno per una serie di prestiti usurai.
Tensione alla Henkel per le indagini su presunte tangenti. Bocche cucite di sindacalisti e operai.
Diciottenne rapina padre e nonna. Per avere soldi mette a soqquadro la casa e minaccia i familiari col coltello. Arce. Il giovane arrestato dai carabinieri chiamati col cellulare dal genitore.
Assenteismo, l’ora del giudizio. Chiesto dal procuratore della Repubblica, il processo per tre impiegate del Museo Archeologico. Cassino. Nel dicembre scorso furono arrestate dalla polizia perché sorprese a fare compere anziché stare in ufficio. Sono state chiamate a rispondere di truffa aggravata. Prosciolti gli altri 15 indagati.
Giubileo, dopo la rivolta, la Regione cede e dà altri 16 miliardi. Su proposta dei consiglieri regionali ciociari.
Maria a tre anni contesa dai genitori. Ferentino. La bimba vorrebbe restare col padre ma il giudice l’ha assegnata alla madre.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDì 6 LUGLIO 2026
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