Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 ottobre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Bruno di Calabria, sacerdote, fondatore dei Certosini. Bruno o Brunone sembra indirizzato verso i vertici della vita ecclesiastica ma lascia tutto per la vita eremitica, fondando una comunità a Chartreuse, in Francia. Trasferitosi malvolentieri a Roma per obbedienza al Papa, tornerà alla vita in solitudine in Calabria, dove muore nel 1101. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 6 OTTOBRE 1995

Arrestato l’assassino dell’infermiere. È Nicola Cicala, militare di 21 anni, residente in un paese vicino a Salerno. A Cassino gli investigatori dei carabinieri e della polizia sono risaliti a lui attraverso il tabulato delle ultime telefonate fatte dalla vittima. Subito interrogato dal magistrato, il giovane avrebbe ammesso di avere accoltellato l’amico dopo un violento litigio per delle promesse non mantenute.

Maxi appalto, i tecnici dal giudice. Entra nel vivo l’inchiesta sui lavori negli ospedali. Il direttore generale sottolinea che se si fosse perso tempo si sarebbero potuti perdere i fondi.

Affittopoli alla ciociara. Scandalo in Comune, per appartamenti di 100 metri quadri fitti da 80.000 lire. Ad Alatri un’indagine dell’amministrazione fa luce sull’allegra gestione del patrimonio pubblico.

Aperta un’inchiesta sull’assegnazione degli alloggi IACP. A Paliano 2 sfrattati denunciano.

Torna la banda del taglierino. A Pastena rapina alla Banca di Roma, uno dei banditi si ferisce da solo con il taglierino.

Fiuggi, al via i mondiali di biliardo. Campioni in gara da 16 nazioni.



LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2025