Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 7 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Giovanni Battista, sacerdote francese, ha a cuore il tema dell’educazione e sa che fare il maestro è più che un lavoro: è una missione. Nel 1684 fonda i Fratelli delle Scuole Cristiane, prima congregazione di laici dediti alla scuola popolare. Viene canonizzato da Leone XIII nel 1900. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 7 APRILE 1995

“Io, vittima di una maxi truffa“. Procede l’inchiesta della procura sulle presunte supervalutazioni delle aziende acquistate dal consorzio Valverde. Pagliaroli, dal carcere, lancia accuse e denuncia. Polidori replica: “La verità è che quando salì al vertice del consorzio notai i bilanci gonfiati. Ma non li denunciai per evitare la chiusura“.

Cause archiviate contro lo sciopero degli avvocati. A Cassino scontro magistrati-legali. Il presidente del Tribunale: “Applicheremo una clausola del codice che permette di cancellare certi procedimenti in caso di ripetute assenze“.

A caccia del prete fantasma. Ha celebrato messe e matrimoni dicendo bugie. I carabinieri di Aquino indagano su un fantomatico sacerdote venuto dalla Campania e poi sparito. Finora non risulta che fosse un religioso.

Ragazza madre rifiuta di tenere due gemelle. Cortina di mistero all’ospedale di Alatri, dove una giovane donna di Fiuggi vive un dramma: è troppo povera per mantenere le neonate.

Quel treno ad alta tensione. La Regione raddoppia i livelli di sicurezza e le Ferrovie ora devono correre subito ai ripari. Allarme per gli effetti dell’elettrodotto della linea Superveloce. I progettisti dell’Iricav dovranno rivedere il progetto della linea ferroviaria che non potrà passare a meno di 40 metri dalle abitazioni. Il consorzio ammette che ci saranno problemi anche per i collegamenti radio e televisivi per le numerose interferenze che si verificheranno.

Cavatori di marmo denunciano sindaco e due imprese edili. A Coreno Ausonio guerra contro la strada. Dopo le proteste per evitare la costruzione di una via panoramica che rovinerebbe i giacimenti, scattano le querele per danneggiamento.

Rifiuti, tasse raddoppiate. Sora, esplode la protesta contro le super bollette. Alle lamentele dei cittadini, il vicesindaco Raffaele Monaco risponde spiegando che i rincari sono dovuti alla crisi delle discariche del 1993.

L’ex sindaco Gargani di nuovo messo in mora. Ferentino, Corte dei Conti all’opera. Lo stesso provvedimento, legato a irregolarità nell’appalto per le affissioni pubbliche ha colpito anche l’ex segretario comunale Italo Pisani.

