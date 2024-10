Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 7 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 7 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Marco, Papa. Marco è Papa per pochi mesi nell’anno 336; riesce però a edificare una Basilica in onore di Marco Evangelista, suo omonimo: oggi è chiesa di San Marco. A lui si deve anche il più antico calendario civile della Chiesa romana, con la nascita di Cristo per la prima volta fissata al 25 dicembre.

I TITOLI DI VENERDI’ 7 OTTOBRE 1994

Indagine su viaggi sospetti. La Procura apre un’inchiesta sui presunti omaggi ad alcuni medici. La Usl del capoluogo nel mirino dei magistrati. Una sindacalista della Cisnal pronta a fare rivelazioni. Rosa Roccatani: “Se mi interrogano dirò tutto quello che so sui doni ricevuti dai sanitari dalle case farmaceutiche”.

Tagliati panino e latte per risparmiare. A chirurghi ed infermieri delle sale operatorie. A Ceccano proteste in ospedale. Il cestino non è previsto da nessun accordo. Tensione tra il personale sanitario.

Serena scuote la Ciociaria. L’esempio della madre che attende un figlio per donarne il cuore. Dopo il caso di Nicolas e della donna di Veroli cresce l’interesse per l’associazione donatori di organi. il presidente della Aida: “Stanno arrivando molte telefonate ma c’è ancora tanta diffidenza”. Nelle frusinate. Solo 1600 iscritti.

Crak miliardario al Comune: a giudizio ex Segretario e 3 assessori. Alatri. Processo a marzo. Gli imputati sono accusati di aver gonfiato le spese per ottenere un’anticipazione di cassa di 5 miliardi di lire per lavori elettorali.

Ceccano. Vertenza, Speep-Comune. Garantita l’assistenza agli anziani.

Castrocielo. Assolto il sindaco. Era accusato di aver chiesto 5 milioni di lire per una licenza.

