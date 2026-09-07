Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 7 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 7 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 7 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Regina, vergine e martire. Originaria di Alise, Regina è figlia di Olibrio, un capo della Gallia, nel III secolo. Rimasta orfana di madre, si converte al cristianesimo e subirà il martirio proprio dal padre che, pagano, preferisce ucciderla giovanissima piuttosto che subire la vergogna di avere una figlia cristiana. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2006

Dieci anni, investito sulle strisce. Il bambino era andato con il fratellino di 13 anni da McDonald’s. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è ricoverato nella capitale. Sequestrata l’auto.

Sfumato il sogno della “miniera d’acqua”. A Isola l’enorme capacità del fiume di generare energia elettrica è sfruttata solo dai privati. Simoncelli: «I Comuni hanno altri compiti, a nessun politico è mai interessato questo discorso».

Pecore sbranate dai lupi e niente indennizzi. Gli allevatori dei Monti Lepini sono infuriati contro la Provincia. Continua la strage degli animali da pascolo, ma i pastori non sono stati ancora risarciti dei danni.

«Sono pronto a buttarmi nella mischia». L’argentino Rimoldi da ieri a Frosinone: «Non vedo l’ora di cominciare». Con il nuovo centrocampista completato l’organico del Frosinone.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2026