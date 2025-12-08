Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 dicembre 2025.
*
*
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Eutichiano, Papa, nel cimitero di Callisto. Nato nel III secolo nella città di Luni, poi distrutta dai Normanni, Eutichiano viene eletto Papa nel 275. Durante il suo Pontificato combatte l’eresia manichea e promuove il culto dei martiri, tanto da essere inizialmente inserito nel martirologio dopo la sua morte.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 8 DICEMBRE 1995
“Mi portano via da papà“. Per il giudice validi presupposti perché Nicola sia tolto ai genitori. Pastena. Ieri udienza al Tribunale dei Minori per il bambino di 13 anni di cui si chiede l’adottabilità. L’ultima parola tra un mese quando il caso sara esaminato in Camera di Consiglio. Ma il bimbo vuole restare a casa.
Il sindaco: “Chi non mi vuole lo dica in consiglio”. Crisi al Comune di Frosinone senza sbocchi.
Atti osceni, denunciate lucciole e clienti. Bloccati dalla polizia tre giovani spacciatori di droga a Cassino e sette a Sora. Maxi retata in Ciociaria.
Sorpresi a bruciare ossa umane. I custodi del cimitero di Sora colti sul fatto da un blitz dei carabinieri. Si allarga la maxi indagine sull’incenerimento delle bare e degli abiti dei defunti in Ciociaria. I militari stanno ora appurando l’appartenenza dei resti carbonizzati della salma. Sedici i sindaci già denunciati.
Megadiscarica: tra i sindaci denunce incrociate. Sospetti di oscuri affari sui rifiuti. Il primo cittadino di Pontecorvo querela e il collega di San Giovanni incarico.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDI 8 DICEMBRE 2025
